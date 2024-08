OM : De Zerbi est aux anges avec ce transfert

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Comme si l’OM n’avait pas déjà été très actif sur le marché des transferts, le club phocéen l’a encore été lors du dernier jour. En effet, à quelques heures de la fin du mercato, c’est l’arrivée de Neal Maupay qui a été officialisée à l’OM. Cela fait donc un nouvel attaquant pour Roberto De Zerbi, pour le plus grand bonheur de ce dernier.

Suite à la blessure de Faris Moumbagna au genou, il était annoncé que l’OM souhaitait s’offrir un nouveau buteur puisqu’Elye Wahi n’avait plus de buteur. Le club phocéen a alors trouvé son bonheur du côté d’Everton. Après négociations, les deux clubs sont parvenus à un accord pour le prêt avec obligation d’achat de Neal Maupay.

« Je suis très content de Maupay »

Neal Maupay débarqué à l’OM, Roberto De Zerbi a réagi en conférence de presse. Heureux de ce renfort, l’Italien a confié devant les journalistes : « Je suis très content de Maupay. C'est un joueur de caractère qui correspond à l'OM. Je veux beaucoup de joueurs comme ça ».

« Un achat important »

« Il a marqué en Angleterre et en France. Il sait que pour l'instant, on mise sur Wahi et qu'il est derrière lui dans la hiérarchie. Le terrain va prouver le reste. Je prends les décisions. Avec la blessure de Moumbagna, c'était un achat important », a-t-il précisé sur Maupay.