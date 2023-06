OM : Clash inévitable avec le nouvel entraîneur ?

Arnaud De Kanel

L'arrivée de Marcelino à l'OM fait couler beaucoup d'encre dans les Bouches-du-Rhône. L'entraineur espagnol est méconnu du grand public en France et personne ne sait vraiment trop à quoi s'attendre. Tomas Pina l'a côtoyé à Villarreal et il en a profité pour livrer des détails sur sa méthode. Une méthode rigide qui débouche souvent sur des clashs.

Marcelino est le nouvel entraîneur de l'OM. Libre depuis la fin de son aventure avec l'Athletic Bilbao, l'Espagnol a paraphé un contrat de deux ans avec les Phocéens. Il arrive avec plus de garanties qu'Igor Tudor mais sa méthode reste pourtant méconnue en France. Tomas Pina, l'un de ses anciens joueurs, est entré dans les détails de cette dernière dans un entretien accordé à La Provence . Le milieu de terrain espagnol reconnait que des clashs peuvent exploser avec Marcelino.

«Ça peut engendrer des tensions»

« Lors de la pré-saison, un joueur était arrivé en stage avec un sur-poids, il l'a mis au régime, il pesait ses repas et lui disait: "Toi, tu ne manges que ça pendant quinze jours'. Ça peut engendrer des tensions parce qu'il y a des amendes, des contrôles surprises. Il faut de grands pros pour supporter sa méthode, il réclame tellement d'engagement... Si un joueur n'est pas prêt à s'engager à 100%, il ne joue pas. Dans certains clubs, des joueurs se permettent parfois de manger moins bien, de s'entraîner plus tranquillement, de ne pas aller en salle. Avec lui, ça ne marche pas », a déclaré Tomas Pina, avant d'ajouter.

Mercato : Inquiétude à l’OM, la star lâche sa réponse https://t.co/sugRXXGbWX pic.twitter.com/y4RJRaiZ94 — le10sport (@le10sport) June 26, 2023

«Il peut y avoir des conflits»