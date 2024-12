OM : Avant son transfert, c'est la panique totale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, l'OM a été contraint de refaire son secteur offensif. Si les départs d'Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr étaient souhaités, celui de Pierre-Emerick Aubameyang a en revanche été subi. Le club phocéen a donc été contraint de recruter un nouvel avant-centre a misé sur Elye Wahi, recruté pour quasiment 30M€, bonus compris, en provenance du RC Lens. Cependant, ce n'était pas suffisant. Et pour cause, les Marseillais ont perdu Faris Moumbagna en tout début de saison. Par conséquent, c'est Neal Maupay qui est également arrivé à l'OM. Son ami et ancien coéquipier à Everton, raconte d'ailleurs que l'ancien attaquant de l'ASSE a tremblé jusqu'au bout pour sa signature.

Doucouré dévoile les coulisses du transfert de Maupay

« Je m'entends super bien avec Neal Maupay. Je savais qu'il allait partir. Il faisait partie des joueurs attaqués par les supporters. Neal joue un peu avec les réseaux sociaux et les fans ne sont pas trop friands de ça. Mais moi, j'était très proche de lui. Ça m'a fait un pincement au cœur de le voir partir », lâche-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE, avant d'en rajouter une couche sur les coulisses du transfert de Neal Maupay vers l'OM.

«Toutes les cinq minutes, il disait : "Putain, ils ne m'appellent pas !"»

« On a passé la dernière journée du mercato ensemble. On était au restaurant à Manchester, et il était en permanence sur son téléphone. Il attendait la validation de Marseille. Toutes les cinq minutes, il disait : "Putain, ils ne m'appellent pas ! Qu'est-ce qu'ils font ?" Je lui répondais : "Calme-toi, ça va le faire" », ajoute Abdoulaye Doucouré. Visiblement, Neal Maupay avait très envie de rejoindre l'OM l'été dernier.