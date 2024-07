Officiel : Une légende du Real Madrid annonce son départ !

La rédaction

L’été que s’apprête à connaître le Real Madrid risque bien de faire connaître de nombreux changements à l’équipe de Carlo Ancelotti. Au niveau des arrivées, les Merengue ont déjà officialisé l’arrivée de Kylian Mbappé, et sont également sur les traces de Leny Yoro et Alphonso Davies. Dans le sens des départs, Joselu, Nacho et Toni Kroos ont annoncé qu’ils quitteraient la Maison Blanche à l’issue de la saison. Pour l’Allemand, c’est ce 1er juillet qu’il n’est plus Madrilène.

Si le mercato estival est un moment qui fait trépigner les fans d’impatience, puisque la plupart des clubs en profitent pour renforcer leur effectif, c’est également parfois un moment déchirant. Cet été, le Real Madrid perdra trois joueurs qui ont eu une importance toute particulière cette saison : Joselu, Nacho et Toni Kroos. Et le dernier cité n’est officiellement plus un joueur des pensionnaires du Santiago Bernabéu, puisque le contrat qui liait le milieu de terrain à la Maison Blanche a pris fin ce lundi 1er juillet.

Toni Kroos officialise son départ

Si Toni Kroos avait annoncé que le match entre le Real Madrid et le Betis Séville le 25 mai dernier était le dernier qu’il jouerait sous le maillot blanc, l’Allemand était encore techniquement lié aux Merengue . Mais ce lundi 1er juillet, date à laquelle son contrat avec le club de la capitale espagnole a expiré, celui qui a remporté 5 Ligues des Champions avec les pensionnaires du Santiago Bernabéu a posté un message sur son compte Instagram : « L'image 1 montre la pièce manquante de l'image 2 ! Aujourd'hui est officiellement mon dernier jour en tant que joueur du Real Madrid. Ça fait bizarre mais je serai toujours l'un des vôtres @realmadrid Merci pour toujours ! » L’image 1 le mettant en scène avec la Ligue des Champions glanée par l’équipe de Carlo Ancelotti le 1er juin dernier.

Une légende du Real Madrid

Arrivé en 2014 au Real Madrid, Toni Kroos a marqué de son empreinte le club espagnol. En dix années passées au Santiago Bernabéu, l’Allemand a remporté 5 Ligue des Champions, 4 Liga, 4 Supercoupe d’Espagne, ainsi qu’une Coupe du Roi et 5 Coupe du Monde des clubs.