Neymar et Messi réunis après le PSG, cette annonce affole le mercato !

Après leur séjour commun au FC Barcelone, Neymar et Lionel Messi se sont retrouvés au PSG. En effet, la Pulga a retrouvé la star brésilienne à Paris lors de l'été 2021, avant une nouvelle séparation deux années plus tard. Interrogé sur Neymar, Jorge Mas a affirmé qu'il était prêt à le faire rejouer avec Lionel Messi à l'Inter Miami.

Lors de l'été 2013, Neymar a signé au FC Barcelone. En effet, la star brésilienne a migré vers la Catalogne pour une somme proche de 88M€. Neymar étant arrivé en provenance de Santos.

Messi et Neymar ont joué ensemble au PSG et au Barça

Après quatre saisons au plus haut niveau à Barcelone, Neymar a décidé de tenter une toute nouvelle aventure en Europe. En effet, l'ailier gauche de 32 ans s'est envolé vers Paris pour s'engager en faveur du PSG. Nasser Al-Khelaïfi ayant fait sauter la clause libératoire à 222M€ de Neymar. Lors de l'été 2021, Lionel Messi a rejoint son ancien coéquipier au PSG. En fin de contrat le 30 juin de cette année-là, la Pulga a signé librement et gratuitement en faveur du club de la capitale. Et après une nouvelle cohabitation de deux saisons, Neymar et Lionel Messi se sont une nouvelle fois séparés, s'envolant vers de nouveaux horizons. D'une part, le Brésilien a pris la direction d'Al Hilal, ayant rapporté environ 90M€ au PSG. D'autre part, l'Argentin s'est exilé du côté de l'Inter Miami. En fin de contrat le 30 juin 2023 à Paris, Leo Messi a couté 0€ à la franchise de MLS. Et après la Pulga, le club présidé par David Beckham pourrait s'offrir les services de Neymar.

Des retrouvailles à l'Inter Miami ?

En fin de contrat le 30 juin avec Al Hilal, Neymar est parti pour changer de club cet été. Alors que le nom de la star de 32 ans est associé à l'Inter Miami, Jorge Mas a lâché ses vérités sur ce dossier. Et à en croire le propriétaire de la franchise floridienne, il est prêt à tenter sa chance avec Neymar. « Si je suis tenté de reformer la MSN en recrutant Neymar ? Nous avons un budget illimité. Nous sommes ambitieux. S'il y a un jour une chance d'amener un joueur du calibre de Neymar, nous n'hésiterons pas », a déclaré Jorge Mas dans des propos rapportés par le journaliste britannique Ben Jacobs sur X. Pour rappel, Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar ont fait le plus grand bonheur du FC Barcelone de 2014 à 2017. Et aujourd'hui, la Pulga et el Pistolero sont des pensionnaires de l'Inter Miami.