Mercato : Il vend la mèche pour son transfert à l’ASSE

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Recruté l’été dernier en provenance de Sunderland, Pierre Ekwah est arrivé dans le cadre d’un prêt avec option d’achat à l’ASSE. Comme il l’a confié au Progrès, le milieu de terrain âgé de 22 ans se sent bien à l’AS Saint-Etienne et se verrait bien y rester plus qu’une seule saison.

Après avoir débuté sa formation au FC Nantes et être passé par Chelsea, West Ham et Sunderland, Pierre Ekwah a fait son retour en France l’été dernier. Prêté avec option d’achat, le milieu de terrain âgé de 22 ans s’est rapidement imposé comme un élément important d’Olivier Dall’Oglio. Auprès du Progrès, il est revenu sur les difficultés rencontrées par l’ASSE cette saison, qu’il met sur le compte de la stabilité.

Transferts - ASSE : Il s’éclate après avoir été viré du PSG ! https://t.co/GejDKYnkx4 pic.twitter.com/PTqJsQaA74 — le10sport (@le10sport) November 29, 2024

« Il y a toutefois une très grosse progression et il y en aura encore au fil de la saison »

« Il faut qu’on trouve cette stabilité. C’est ce qu’il nous manque. On l’avait à peu près trouvée avant Rennes où un fait de jeu l’a fait voler en éclats. Chercher de la stabilité quand on ne fait pas toujours face au même problème, c’est compliqué. On est largement mieux depuis les discussions qu’il y a eues avec les joueurs et le staff », a déclaré Pierre Ekwah, dans des propos relayés par Peuple Vert. « On est assez jeune, mais surtout, il y a beaucoup de nouveaux. Cela prend du temps d’intégrer tout le monde, de trouver des automatismes et ça explique que parfois cela tourne moins bien. Il y a toutefois une très grosse progression et il y en aura encore au fil de la saison. Avec des jeunes joueurs, il faut revenir aux bases. Je pense que le coach a aussi trouvé son équipe. Il faut que cette stabilité soit moins fragile. »

« La question de rester est sur la table »

« C’est bizarre. J’ai un sentiment d’appartenance à Saint-Étienne. Dans ma tête, je ne suis pas en prêt. Mais quand on me pose la question, je dois répondre que je suis en prêt. Je suis entre deux clubs », a ajouté Pierre Ekwah à propos de sa situation personnelle. Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec Sunderland, il se verrait bien rester à l’ASSE à l’issue de son prêt : « Est-ce que je vais rester ? Je ne peux pas donner de réponse. Dans mon esprit, la question de rester est sur la table. On verra. Là, on parle d’appartenance. J’appartiens à deux clubs. »