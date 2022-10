Foot - Mercato

Messi, Griezmann, Vlahovic… Toutes les infos mercato du 1er octobre

Publié le 1 octobre 2022 à 12h01 par La rédaction mis à jour le 1 octobre 2022 à 12h17

Alors que le mercato estival a fermé ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Un transfert en MLS pour Lionel Messi ? Luis Suarez répond

Outre une prolongation de contrat au PSG ou un retour au FC Barcelone, il est régulièrement question d'un départ en Major League Soccer pour Lionel Messi ces derniers temps et notamment avec Luis Suarez à l'Inter Miami. Messi vivra-t-il le rêve américain ? El Pistolero y a répondu pour Marca ces dernières heures. « Vous voyez-vous dans la même équipe que Lionel Messi en MLS la saison prochaine ? Non, je ne sais pas encore. C'est l'une des options privilégiées, mais actuellement je n'y pense plus. Je pense au Nacional et j'y prends du plaisir »



Pour plus d'informations, cliquez ici.

Le Barça fixe une deadline dans le feuilleton Griezmann

En raison d'un désaccord contractuel sur les conditions pour que l'option d'achat de 40M€ soit automatiquement activée pour Antoine Griezmann, le FC Barcelone et l'Atletico de Madrid poursuivraient leurs discussions en coulisse. Et une date butoir aurait été convenue pour que ce dossier appartienne au passé : le Mondial selon Mundo Deportivo.



Pour plus d'informations, cliquez ici.

PSG : Pour satisfaire Mbappé, Campos a une touche

Au cours du dernier rassemblement avec l'Équipe de France en septembre dernier, Kylian Mbappé a laissé habilement entendre qu'il n'avait pas la même liberté chez les Bleus qu'au PSG pour las simple et bonne raison que le Paris Saint-Germain ne disposait pas d'un attaquant de fixation. Pour remédier à cette situation, Luis Campos se pencherait sur le cas Dusan Vlahovic selon Tuttosport.



Pour plus d'informations, cliquez ici.