Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos est fixé pour ce transfert à 60M€

Publié le 1 octobre 2022 à 13h45 par Amadou Diawara

Le PSG serait à la lutte avec le Real Madrid et le FC Barcelone pour le recrutement d'Endrick. Alors que des rumeurs affirment que le Barça a une longueur avance sur ce dossier, il n'en serait rien. En effet, Endrick - crack de 16 ans de Palmeiras - n'aurait pas encore scellé son avenir.

Alors qu'il n'a que 16 ans, Endrick affolerait déjà l'Europe. En effet, la pépite de Palmeiras aurait tapé dans l'oeil du PSG, du Real Madrid et du FC Barcelone.

Mercato : Courtisé par le PSG, il tranche pour son avenir https://t.co/OYZliZYWHs pic.twitter.com/WAA8uiDjNu — le10sport (@le10sport) October 1, 2022

Endrick n'a pas encore fait son choix

Au coeur d'une bataille colossale entre le PSG, le Real Madrid et le FC Barcelone, Endrick est annoncé avec de plus en plus d'insistance en direction du Barça ces derniers jours. Mais heureusement pour le club de la capitale, Xavi serait encore loin d'avoir bouclé le transfert du jeune attaquant brésilien.

Le suspens reste entier pour le transfert d'Endrick