Messi, Cristiano, Neymar… Toutes les infos mercato du 24 juillet

Publié le 24 juillet à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Laporta lâche une bombe sur Lionel Messi

L'été dernier, Lionel Messi a dû quitter le FC Barcelone pour des raisons économiques. Depuis, l'Argentin a rejoint le PSG, mais chez les Blaugrana, on n'a pas oublié La Pulga. D'ailleurs, Joan Laporta a laissé la porte ouverte à un retour de Messi, expliquant pour ESPN : « Je pense, j'espère que l'histoire de Leo Messi avec Barcelone n'est pas encore terminée. La porte est toujours ouverte, il est de notre responsabilité de nous assurer qu'il ait une fin plus belle que celle à laquelle il a eu droit ».



OM : Ces révélations sur le départ de Jorge Sampaoli

Le 1er juillet dernier, l'OM officialisait sa séparation avec Jorge Sampaoli. Et ce dimanche, La Provence a fait quelques révélations sur les coulisses du départ de l'Argentin. Ainsi, la rupture aurait visiblement été actée quelques jours auparavant. C'est à l'occasion du voyage de Longoria au Brésil que Sampaoli aurait fait part de sa volonté de quitter l'OM.



PSG : La mise au point du PSG sur l'avenir de Neymar

L'avenir de Neymar fait énormément parler lors de ce mercato. Les rumeurs sont nombreuses concernant le numéro 10 du PSG et dernièrement, il avait notamment été expliqué que le Brésilien avait été proposé à Manchester City dans le cadre d'un échange avec Bernardo Silva. Toutefois, ce dimanche, pour L'Equipe , le PSG a fait savoir qu'il n'avait jamais proposé Neymar à un autre club.



