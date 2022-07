Foot - Mercato

Ronaldo passe à l'action pour son transfert, une surprise à prévoir

Publié le 24 juillet à 08h45 par Dan Marciano

Désireux de quitter Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait rejoindre son club formateur. Le buteur de 37 ans serait entré en négociations avec le Sporting Portugal, qui disputera la prochaine Ligue des champions. Il pourrait faire un retour retentissant au sein de son pays natal, près de vingt ans après ses débuts.

L'aventure anglaise de Cristiano Ronaldo touche à sa fin. Le joueur portugais fait le forcing pour quitter Manchester United cet été. Le buteur n'a pas l'intention de disputer la Ligue Europa la saison prochaine et aimerait relever un dernier défi au plus haut niveau. Depuis plusieurs semaines, son avenir fait l'objet de nombreuses spéculations. Il a été question d'une possible arrivée au PSG, mais le 10Sport.com a tenu à démentir cette information.

Ronaldo discute avec le Sporting Portugal

Alors que les solutions se font rares, Cristiano Ronaldo pourrait se laisser tenter par un retour dans son pays natal. Selon les informations d'OK Diario, la star discuterait avec le Sporting Portugal. son club formateur qu'il avait quitté en 2003. Même si elle ne figure pas parmi les favoris, la formation lusitanienne présente l'avantage de disputer la prochaine Ligue des champions, ce qui ne laisserait pas insensible Ronaldo.

Le Sporting Portugal seul option pour Ronaldo ?

Il faut dire que les options sur la table de Ronaldo ne sont pas nombreuses. Chelsea et le Bayern Munich n'auraient pas l'intention de le recruter cet été, tandis que le Real Madrid ne serait pas intéressé par un retour. Il a aussi été question d'un intérêt de l'Atlético, mais les négociations ne seraient pas à un stade avancé.