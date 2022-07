Foot - Mercato

Après les rumeurs PSG et Real Madrid, une seule issue possible

Publié le 22 juillet à 23h15 par Dan Marciano

Seulement un après son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo voudrait changer d'air. Souhaitant disputer la Ligue des champions la saison prochaine, l'international portugais aurait demandé à son agent de lui trouver une prote de sortie. Problème, les options se font rares pour le joueur de 37 ans, à la recherche d'un dernier défi en Europe.

« Je me concentre sur les joueurs qui sont là et ils se débrouillent très bien. Ils sont en bonne forme et je me concentre davantage sur cela et je le développe. J'ai hâte qu'il arrive et ensuite nous l’intégrerons ». Questionné sur l'avenir de Cristiano Ronaldo, Erik Ten Hag a laissé entendre qu'il comptait sur lui. Mais seulement un après son arrivée à Manchester United, le joueur de 37 ans aurait des envies d'ailleurs.

Mercato : Cristiano Ronaldo à l'OM, la rumeur qui affole les réseaux sociaux https://t.co/Q3Dy7oCjrR pic.twitter.com/VYWsriVUHc — le10sport (@le10sport) July 20, 2022

Ronaldo veut quitter Manchester United, mais...

Comme le confirme Marca, Ronaldo n'a pas l'intention de jouer la Ligue Europa la saison prochaine. Il aurait demandé à son agent, Jorge Mendes, de lui trouver une nouvelle équipe européenne. Comme annoncé par le10Sport.com, les rumeurs sur une possible arrivée au PSG ne sont pas fondées. Selon le quotidien espagnol, l'Atlético, Chelsea et le Real Madrid ne souhaitent pas, non plus, accueillir Ronaldo, qui n'aurait plus qu'une réelle option devant lui.

Le Sporting Portugal, seule option pour Ronaldo ?

Au crépuscule de sa carrière, Ronaldo pourrait retourner dans son pays natal. Le Sporting Portugal serait prêt à le rapatrier et à lui proposer un contrat juteux. Reste à savoir si le buteur acceptera de retourner dans son club formateur.