Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Un nouveau départ bientôt acté par Campos

Publié le 22 juillet à 22h10 par La rédaction

N'entrant pas dans les plans de Christophe Galtier, Abdou Diallo pourrait quitter le PSG cet été. Comme d'autres joueurs parisiens, l'international sénégalais aurait la cote en Italie. En effet, Milan poursuit les discussions avec le PSG au sujet du défenseur de 26 ans, sous contrat avec l'écurie parisienne jusqu'en juin 2024.

Le mercato s'accélère dans le sens des départs du côté du PSG. Les départs de Georginio Wijnaldum vers la Roma, de Leandro Paredes vers la Juve et d'Abdou Diallo vers l'AC Milan pourraient prochainement voir le jour puisque des contacts seraient en cours. Les trois géants italiens pourraient rendre un très beau service au PSG qui cherche à dégraisser son effectif.

Mercato - PSG : Un gros transfert va capoter https://t.co/Yvh3kusQfc pic.twitter.com/l2jAsUc3DZ — le10sport (@le10sport) July 21, 2022

Discussions PSG-AC Milan pour Diallo

Le PSG et l'AC Milan seraient notamment en discussions pour le transfert d'Abdou Diallo. Tuttosport indique que les Rossoneri garderaient contact avec le PSG en cas d'échec dans les dossiers Japhet Tanganga (Tottenham) et Evan N'Dicka (Eintracht Francfort). Abdou Diallo ne serait que le plan C de l'AC Milan qui opterait pour une arrivée en prêt de l'international sénégalais.

La Serie A, nouvel eldorado des indésirables du PSG

Les joueurs du PSG semblent avoir la cote en Italie. Le club de la capitale pourrait notamment se débarrasser de Paredes ainsi que de Wijnaldum en les envoyant en Serie A. De son côté, Mauro Icardi a lui aussi été annoncé dans le viseur de Monza et de la Roma, mais l'Argentin n'envisagerait pas de plier bagage.