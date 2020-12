Foot - Mercato - PSG

Mercato : Zidane, Tuchel... Une énorme bagarre se profile entre le Real Madrid et le PSG !

Publié le 2 décembre 2020 à 12h30 par Arthur Montagne

Le Real Madrid et le PSG pourraient bien de nouveau se retrouver sur un dossier dans les prochaines semaines. En effet, alors que le poste de Zinedine Zidane, comme celui de Thomas Tuchel, semblent menacés Mauricio Pochettino devient un objectif prioritaire pour les deux clubs.

La Ligue des Champions pourrait bien avoir de très importantes conséquences dans les prochains jours. En effet, dans ce contexte particulier, plusieurs grands clubs se retrouvent en danger dès les phases de groupes, à commencer par le Real Madrid et le PSG. Le club merengue, battu en Ukraine sur la pelouse du Shakthar Donestk mardi soir (0-2), devra absolument battre le Borussia Mönchengladbach la semaine prochaine pour se hisser en huitième de finale, tandis que les Parisiens n'auront pas le droit à l'erreur contre Manchester United ce mercredi soir sous peine de quitter la scène européenne avant même de disputer la dernière journée de la phase de poules. Une situation qui place sur la sellette Zinedine Zidane et Thomas Tuchel, poussant le Real Madrid et le PSG à envisager leur remplacement. Et dans cette optique, les deux clubs affichent un souhait commun : convaincre Mauricio Pochettino.

Pochettino, cible de longue date du Real Madrid...

Du côté du Real Madrid, le technicien argentin est une piste de longe date. Le nom de Mauricio Pochettino est effectivement revenu à de nombreuses reprises ces derniers mois, avant même qu'il soit licencié par Tottenham, il y a un peu plus d'un an. Et alors que Zinedine Zidane aurait du mal à conserver son poste en cas d'élimination dès la phase de groupes de la Ligue des Champions, Sport révèle que Mauricio Pochettino est une nouvelle fois la grande priorité de Florentino Pérez. Il faut que la présence d'un tel entraîneur sur le marché ne laisse pas insensible, surtout dans le contexte économique actuel. Et alors que l'opération semblait irréalisable lorsque Mauricio Pochettino était en poste à Tottenham, le champ est désormais libre.

... et priorité du PSG !

Enfin pas tout à fait. Et pour cause, le PSG aurait les mêmes ambitions. En effet, une défaite contre Manchester United précipiterait le licenciement de Thomas Tuchel dont l'avenir à moyen terme ne passe de toutes façons plus par Paris où son contrat arrive à échéance en juin prochain. Et selon les informations de José Alvarez, le Qatar a également identifié Mauricio Pochettino comme sa priorité pour remplacer l'Allemand. D'ailleurs, le PSG possède plusieurs atouts comme l'explique le journaliste espagnol. Son projet ambitieux qui offre la possibilité de coacher des joueurs comme Neymar ou Kylian Mbappé est attrayant pour de nombreux entraîneurs, mais le passé parisien de Mauricio Pochettino entre également en ligne de compte. Joueur et capitaine du PSG entre 2001 et 2003, l'Argentin n'a jamais caché qu'il avait gardé un lien fort avec le club de la capitale. D'autre part, le vestiaire est dans sa grande majorité hispanophone ce qui faciliterait l'intégration de Mauricio Pochettino qui pourra faire passer son message et ses consignes sans problème de compréhension. Autrement dit, l'ancien entraîneur de Tottenham ne devrait pas manquer d'opportunités sur le marché dans les prochaines semaines. Des bancs prestigieux vont se libérer et il est, avec Massimiliano Allegri, le coach qui offre le plus de garanties sur le marché. Reste désormais à savoir qui de Thomas Tuchel ou de Zinedine Zidane cédera sa place en premier.