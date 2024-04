Mercato : Zidane avec Mbappé, ça se complique !

Arnaud De Kanel

En rejoignant le Real Madrid, Kylian Mbappé aurait pu être entrainé par Zinédine Zidane. Mais alors que Liverpool semble avoir réglé la succession de Jurgen Klopp, la perspective de voir débarquer l'entraineur français diminue considérablement car les Merengue auront le champ libre pour convaincre Xabi Alonso qui de son côté, aurait hésité avec les Reds.

Kylian Mbappé va quitter le PSG à l'issue de la saison pour rejoindre très certainement le Real Madrid. Malgré les différentes rumeurs, l'attaquant français sera coaché par Carlo Ancelotti pour sa première saison en Espagne. Or, l'Italien pourrait laisser sa place en 2025 et comme souvent à Madrid, le nom de Zinédine Zidane revient. Mais les chances de revoir Zizou sur le banc madrilène sont faibles.

Liverpool lâche Alonso

Epaté par le travail de Xabi Alonso du côté du Bayer Leverkusen, Florentino Perez rêve de rapatrier son poulain à Madrid. Or, ça ne se fera pas cet été car l'Espagnol a annoncé rester une saison de plus. « J’ai pris ma décision, la semaine dernière, j’ai eu une bonne discussion avec mes dirigeants. Je leur ai dit que je continuais d’être le coach de cette équipe la saison prochaine », a avoué Alonso. Cette décision contraint Liverpool de changer ses plans et de se rabattre sur Ruben Amorim. Une menace de moins donc pour le Real Madrid qui risque d'avoir un boulevard pour recruter Alonso en 2025.

«Xabi a une maison à Madrid et a une histoire avec le club»