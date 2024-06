Mercato : Vitinha part, l’OM a déjà organisé son retour !

Axel Cornic

Plus gros transfert de l’histoire de l’Olympique de Marseille, Vitinha a retrouvé le sourire en Italie, du côté du Genoa. Il a en effet été prêté en janvier dernier et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a convaincu tout le monde, puisque de l’autre côté des Alpes on souhaiterait tout faire pour le garder. Mais pas indéfiniment, puisqu’il pourrait bien revenir à l’OM.

Il devait devenir le nouveau fer de lance de l’attaque marseillaise, mais Vitinha n’a jamais réussi à faire l’unanimité Ainsi, Pablo Longoria a décidé de le prêter au Genoa lors du dernier mercato hivernal et le moins que l’on puisse dire c’est que ça plutôt bien marché.

Un nouveau prêt pour Vitinha ?

Pour le Portugais en tout cas, puisque l’OM va devoir revoir à la baisse ses attentes. Après avoir inséré une option d’achat de 25M€ dans son prêt, le club phocéen semble avoir été contraint de baisser ce montant pour boucler un nouveau prêt de Vitinha. Selon Sky Sport Italia , la nouvelle option d’achat du joueur devrait plutôt tourner autour de 15M€, soit moins de la moitié que le montant déboursé par l’OM pour l’acquérir à Braga en 2023.

Une clause de rachat pour l’OM

Mais ce nouveau prêt ne devrait pas signer la fin de l’aventure marseillaise de Vitinha. D’après les informations de Fabrizio Romano, l’OM aurait inséré une clause de rachat dans le contrat du joueur, dont le montant précis n’a toutefois pas été dévoilé. Ainsi, s’il performe en Italie, les Marseillais pourraient décider de miser une nouvelle fois sur le joueur de 24 ans.