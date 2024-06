De Zerbi : La surprise est totale pour l’OM

Hugo Chirossel

Alors qu’il a décidé de quitter Brighton, Roberto De Zerbi est annoncé de plus en plus proche de l’OM, avec qui il a déjà trouvé un accord de principe autour d’un contrat de trois ans. Le technicien italien a pourtant été lié à plusieurs grands clubs dernièrement, comme le Bayern Munich ou Manchester United et réussir à s’attacher ses services est une surprise pour Marseille.

L’OM est sur le point de frapper un grand coup. Alors que la piste Sergio Conceiçao s’est refroidie, c’est désormais Roberto De Zerbi qui est le favori pour prendre la succession de Jean-Louis Gasset. Les deux parties ont un accord de principe pour un contrat de trois ans, d’après les informations de Foot Mercato .

Mercato - OM : De Zerbi avait déjà vendu la mèche https://t.co/eIJS0fTUtU pic.twitter.com/kSjDoI1kPk — le10sport (@le10sport) June 13, 2024

De Zerbi était très courtisé

Réussir à s’attacher les services de Roberto De Zerbi relève presque du miracle pour l’OM, puisque des clubs comme le Bayern Munich ou Manchester United étaient intéressés. Comme indiqué par Le 10 Sport , les Red Devils ont bien pensé à lui en cas de départ d’Erik ten Hag.

« Marseille ne réalise pas »