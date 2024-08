Mercato : Une offre de transfert va mettre le feu au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG a recruté quatre nouveaux joueurs, sans toutefois boucler de renforts offensifs jusque-là. A une semaine de la fermeture du mercato, le temps presse, d'autant plus que Gonçalo Ramos s'est blessé. C'est ainsi qu'une offre est attendue par Naples pour Victor Osimhen dont le profil ne fait pas l'unanimité au sein du club de la capitale.

Depuis l'ouverture du mercato, le PSG a enregistré l'arrivée de quatre nouveaux renforts à savoir Matvey Safonov, Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué. Par conséquent, aucun joueur n'est venu compenser numériquement le départ de Kylian Mbappé, ni même combler l'absence de Gonçalo Ramos, blessé pour le trois prochains mois. Néanmoins, cela pourrait encore bouger d'ici le 30 août, date de la clôture du mercato.

Le PSG prépare une offre pour Osimhen ?

En effet, selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le PSG pourrait bien tenter une offre de dernière minute pour le transfert de Victor Osimhen. L'objectif serait d'attendre les ultimes instants du mercato afin de faire baisser le prix de la transaction. Alors que le Nigérian dispose d'une clause libératoire estimée à 130M€, le PSG pourrait proposer bien moins que les 100M€ que seraient prêts à accepter Aurelio De Laurentiis. Il faut dire que le club parisien a conscience que Naples va chercher à vendre Victor Osimhen après avoir recruté Romelu Lukaku.

«Ça veut dire que ce club ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner»

Cependant, même si le PSG obtient le transfert de Victor Osimhen a un prix intéressant, ce serait inquiétant. Et pour cause, dans l'After Foot, Daniel Riolo a révélé que le Nigérian ne faisait pas du tout l'unanimité en interne : « Honnêtement, si Osimhen vient d’ici le 30 août, ça voudra dire qu’il y a des gens très importants dans ce club qui doivent prendre des décisions et qui ne les prennent pas. Ça veut dire que ce club ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Osimhen ne serait pas le choix de Luis Campos, ni celui de Luis Enrique et peut-être encore moins celui de Luis Enrique d’ailleurs. Osimhen ? Il y a peu de gens qui le veulent à Paris ».