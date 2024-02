Mercato : Une grosse recrue de l’OM passe aux aveux

Thomas Bourseau

L’aventure phocéenne de Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas démarré sur les chapeaux de roues à l’OM. Et pour cause, les difficultés de réalisme du Gabonais à ses débuts en Ligue 1 s’expliquent par son manque de rythme et ses déboires à Chelsea selon lui. Pour Prime Video, Aubameyang a vidé son sac.

Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas connu des débuts flamboyants à l’OM. Du moins, en Ligue 1. En effet, le serial buteur gabonais a dû attendre le 8 octobre et une victoire acquise lors de la réception du Havre à l’Orange Vélodrome (3-0) pour enfin marquer son premier but en Ligue 1, dix ans après son départ de l’ASSE pour le Borussia Dortmund.

«Après une saison passée sans jouer… Forcément il y aura de l’attente»

Alors forcément, son mutisme n’a pas échappé aux supporters de l’OM et les observateurs. Pour Prime Video, l’international gabonais n’a pas caché ses difficultés à s’acclimater à l’Olympique de Marseille et ce, surtout au vu de sa saison quasi blanche à Chelsea lors de l’exercice précédent. « Ça a été dur de trouver le rythme, c’était ça le plus dur. Après une saison passée sans jouer, et un joueur comme moi qui arrive ici à Marseille, forcément il y aura de l’attente ».

OM : Coup de gueule, Longoria «joue à Football Manager» https://t.co/LnxXJlAleu pic.twitter.com/ngDZB5uqNp — le10sport (@le10sport) February 4, 2024

«Je ne pense pas qu’on puisse faire l’unanimité»