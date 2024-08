Mercato : Une cible du PSG se moque d’un transfert au Barça !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a quitté le PSG grâce à son statut d’agent libre, mais n’a pas encore été remplacé par ses désormais ex-dirigeants alors que le rideau tombera le 30 août prochain sur le mercato. Kinsgley Coman serait une piste de dernière minute, également à l’étude du côté du FC Barcelone. L’entourage de l’ailier du Bayern Munich en a d’ailleurs ri auprès de L’Équipe.

Dès le 13 février dernier, Nasser Al-Khelaïfi entendait de la bouche de Kylian Mbappé son intention de partir en tant qu’agent libre cet été. Le président du PSG n’a donc pas été pris de court et savait depuis un moment que le Paris Saint-Germain se devait de dénicher un ou des joueurs capables de combler le vide que Mbappé allait laisser derrière lui sur le front de l’attaque. Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen, Jadon Sancho et bien d’autres ont été annoncés du côté du PSG afin de remplir ce rôle, mais personne n’est venu.

Le Bayern Munich songe à se séparer de lui, Coman soigne son éventuelle sortie

Se pourrait-il que le salut du PSG provienne d’un joueur formé au club ? Sports Zone dévoilait à la mi-août que Kingsley Coman serait particulièrement intéressé par un retour au PSG, dix ans après l’avoir quitté. Et cela tomberait bien puisque le Bayern Munich se serait entretenu avec différents acteurs du marché dans l’optique de leur faire part de leur volonté de se séparer de quelques éléments dotés d’un salaire conséquent. Kingsley Coman ferait partie de ce cercle spécifique. Le principal intéressé saurait même que ses dirigeants testeraient le marché dans le but d’éventuellement se séparer de lui. De quoi lui permettre d’annoncer la couleur à ses proches. Certes, Coman préférerait rester en Bavière alors qu’il vient d’accueillir son premier petit garçon avec sa compagne. Mais s’il doit aller voir ailleurs, ce sera pour prendre part à un challenge qui l’intéresse et non bon pour les finances du Bayern Munich dans un club de seconde zone en Angleterre ou bien en Arabie saoudite.

Le clan Coman rit des rumeurs de transfert au FC Barcelone

L’Équipe s’est d’ailleurs attardé sur les rumeurs ayant liées Kingsley Coman au FC Barcelone ces dernières semaines. L’entourage du joueur, contacté par le quotidien sportif, n’y est pas allé par quatre chemins en affirmant que ce ne sont que « des rumeurs » sans le moindre fondement. Et ces spéculations envoyant Coman au Barça semblent avoir eu le mérite de faire rire le clan Kingsley Coman. « Ils ont entendu plus de choses que nous ». Le PSG pourra-t-il profiter de cette situation afin de rapatrier un titi parisien au club ?