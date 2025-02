Mercato : «Une bombe atomique» au PSG, Riolo n'en revient pas !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, le PSG s'est essentiellement concentré sur le dégraissage de son effecctif. Mission réussie puisque les Parisiens ont réussi à se séparer des trois joueurs identifiés comme étant indésirables au début du mercato à savoir Randal Kolo Muani, Milan Skriniar et Marco Asensio. Mais Daniel Riolo s'interroge concernant la capacité de l'Espagnol à s'imposer en Premier League.

Le PSG a réussi sa mission première cet hiver, à savoir se séparer de ses principaux indésirables qui étaient Randal Kolo Muani, Milan Skriniar et Marco Asensio. Et alors que les deux premiers sont déjà bien partis dans leurs nouveaux clubs, à savoir la Juventus et Fenerbahçe, Daniel Riolo craint que ce sera plus dire pour Marco Asensio à Aston Villa, qui était pourtant un grand espoir du football espagnol.

Riolo a des doutes sur Asensio

« En revanche, Asensio, je ne sais pas. C’était une bombe atomique quand il était en Espoirs, il était au-dessus du lot mais les blessures l’ont usé », regrette le journaliste de RMC au micro de l'After Foot, avant de se demander si Marco Asensio pourra s'imposer à Aston Villa.

«C’était une bombe atomique quand il était en Espoirs»

« S’il n’a pas réussi avec Luis Enrique dans un football qui lui correspondait bien avec quelqu’un qui était prêt à lui faire confiance, j’ai plus de mal. Même s’il va être avec Emery (à Aston Villa). Je me demande si son corps lui permet… Que vaut-il aujourd’hui ? Je ne sais pas », ajoute Daniel Riolo.