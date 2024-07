Mercato : Un transfert fait polémique, l’OM annonce la couleur !

Thomas Bourseau

À l’OM, l’heure est au grand chamboulement. Ismaël Koné et Lilian Brasier ont déjà débarqué dans la cité phocéenne, mais le club marseillais ne semble pas vouloir s’arrêter en si bon chemin dans sa refonte d’effectif pour Roberto De Zerbi. Le dossier Mason Greenwood fait beaucoup parler, et particulièrement en raison de la controverse au sujet de la vie privée du joueur et de ses antécédents avec la justice.

Depuis bientôt deux semaines, l’OM s’est mis en tête de recruter Mason Greenwood. The Athletic lâchait cette bombe le 27 juin dernier qui n’a clairement pas été désamorcée jusqu’ici. Bien au contraire, on se dirigerait même vers un transfert historique pour l’Olympique de Marseille. Manchester United attendrait une offre de 40M€ afin de céder l’ailier anglais de 22 ans prêté à Getafe toute la saison dernière. Et le comité directeur de l’OM aurait proposé 30M€ à Manchester United pour Greenwood.

«Même si je peux lui tirer l’oreille en privé, je le défendrai publiquement»

Outre le prix de l’opération historique pour l’OM, de par le fait que Mason Greenwood ait de grandes chances de prendre la place de recrue la plus chère de l’histoire du club détenue par Vitinha contre 32M€ en janvier 2023, c’est surtout les violences conjugales entourant Greenwood qui font beaucoup parler dans le cadre de sa potentielle venue à l’OM.

Présenté mardi comme nouvel entraîneur du club phocéen, Roberto De Zerbi ne s’est pas caché au moment d’évoquer le cas Greenwood. « Il n’a pas été recruté donc il n’y a pas grand-chose à dire. C’est un champion, un joueur de niveau international. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé, je ne me concentre pas sur la vie privée. Quand un joueur signe au club, je le considère comme mon enfant et même si je peux lui tirer l’oreille en privé, je le défendrai publiquement. Mes joueurs sont comme mes fils ».

«Quel que soit le joueur qui vient à l’OM, il doit partager ces valeurs»

Et qu’en pense Pablo Longoria ? Le président de l’OM n’a pas directement répondu à la question Greenwood pendant la présentation de Roberto De Zerbi. Mais Longoria a tenu à faire une piqure de rappel aux potentiels nouveaux venus à l’Olympique de Marseille. « Je n’aime pas parler de cas individuels parce que ce serait un manque de respect pour les joueurs sous contrat avec d’autres clubs. Je parle des valeurs que doit véhiculer le foot et celles que doit véhiculer l’OM. Je ne rentre pas dans des sujets sociaux. Depuis un an et demi, on a mis un programme social qui est l’un des plus forts des clubs européens. C’était une idée personnelle que l’OM soit investi dans tous les sujets où le football a sa place : dans l’éducation, dans le football féminin, le travail de la fondation ».

Dans des propos rapportés par Foot Mercato, le président de l’OM a tenu en outre à ce que la nouvelle philosophie mise en place au sein du club phocéen soit respectée. « Quel que soit le joueur qui vient à l’OM, il doit partager ces valeurs. L’OM est un club très important dans cette ville, c’est un vecteur d’unité. Il n’y a pas de classe sociale, pas de religion. On veut que l’OM continue à être ce vecteur d’unité, que tous les joueurs qui viennent partagent notre vision ».