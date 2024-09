Mercato : Un «phénomène» a signé au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant le mercato d'été, le PSG s'est montré assez discret, recrutant seulement quatre joueurs, en misant essentiellement sur de jeunes prometteurs. A l'image de Désiré Doué qui retrouvera d'ailleurs le Stade Rennais ce week-end en Ligue 1. L'occasion pour Ludovic Blas d'encenser son ancien coéquipier.

Vendredi soir à 21h le PSG reçoit le Stade Rennais pour le compte de la sixième journée de Ligue 1. L'occasion pour Désiré Doué, recruté pour 60M€, bonus compris, cet été de retrouver ses anciens coéquipiers, à commencer par Ludovic Blas, qui ne tarit pas d'éloges pour le nouveau joueur du PSG.

Blas totalement fan de Doué

« C’est un phénomène, je n’ai pas peur de le dire. C’est un jeune qui est bourré de talents. J’ai passé beaucoup de temps à parler avec lui la saison dernière », lâche l'ancien Nantais en conférence de presse, avant de poursuivre en évoquant les discussions qu'il a eues avec Désiré Doué.

«C’est un phénomène»

« Je lui ai dit certaines choses, j’ai beaucoup parlé avec lui sur certaines situations de jeu, mais il n’a vraiment pas besoin de ça. C’est la qualité qu’il a. En espérant que tout se passe bien là-bas et qu’il joue le plus possible », ajoute Ludovic Blas.