Mercato : Un joueur du PSG veut rejoindre Mbappé au Real Madrid !

Qualifié de « meilleur au monde à son poste » par son sélectionneur, Luis de la Fuente, Fabian Ruiz ne fermerait pas la porte à un départ à la fin de la saison. Peu utilisé par Luis Enrique au PSG, le joueur espagnol aspire à trouver une place de titulaire dans un top club européen. Une place que pourrait lui réserver le Real Madrid l'année prochaine.

Les prestations de Fabian Ruiz en sélection nationale vont finir par faire douter Luis Enrique, qui ne lui voue pas une confiance totale depuis le début de la saison. Depuis le lancement de la saison, le milieu de terrain n’a disputé que 47 minutes, alors même que Luis de la Fuente, son sélectionneur, le qualifie de « meilleur au monde à son poste ». Une incohérence qui commencerait à agacer Fabian Ruiz. Selon la presse espagnole, le joueur entretiendrait des relations glaciales avec Luis Enrique. Un conflit qui remonte à 2022, lorsque le coach du PSG, alors sélectionneur de l’Espagne, avait refusé de le convoquer pour le Mondial.

Fabian Ruiz veut quitter Luis Enrique

« Il y a un club qu'il a toujours aimé et ce club ne déteste pas ce joueur. Le Real Madrid l'aime bien et il serait intéressé à venir. C'est un footballeur qui veut quitter le club actuel dans lequel il se trouve parce que ses relations avec l'entraîneur sont mauvaises. L'année dernière , il n'a pas débuté pendant une partie de la saison et il a ensuite été une star de l'équipe espagnole durant l’Euro. Il est mécontent de Luis Enrique, ils ont une relation tendue. Cela ne l'a pas amené à la Coupe du monde au Qatar » a confié Eduardo Inda, patron du média OK Diario.

Le PSG pose ses conditions

Carlo Ancelotti serait un grand fan de Fabian Ruiz, depuis plusieurs années, et n’exclut pas de l’acheter à la fin de cette saison. Mais paradoxalement, le PSG ne serait pas vendeur. Pour faire craquer la direction parisienne, il faudrait envoyer une offre conséquente. Un an après Mbappé, le Real Madrid cassera-t-il sa tirelire ? Fabian Ruiz pourrait ne pas être le seul concerné à Paris puisque Sport évoque un intérêt d’Ancelotti pour Viitnha.