Mercato : Un gros désaccord va offrir un buteur au PSG ?

Cet été, la priorité du PSG sera de dénicher un nouvel attaquant. Plusieurs pistes seraient déjà à l'étude, à l'image de celle menant à Lautaro Martinez. Et cela tombe bien puisque les discussions entre l'attaquant argentin et l'Inter Milan, au sujet d'une prolongation, seraient actuellement très délicates.

La quête de la succession de Kylian Mbappé a débuté au PSG. Ainsi, plusieurs pistes circulent du côté du club de la capitale à commencer par celle menant à Khvicha Kvaratskhelia. Mais ce n'est pas la seule piste offensive étudiée par le club de la capitale qui scruterait également la situation de Lautaro Martinez.

L'Inter et Lautaro, loin d'être d'accord pour une prolongation

Il faut dire que le contrat de l'attaquant argentin s'achève en juin 2026, et les discussions pour une prolongation semblent au point mort. Selon les informations de TMW , au cours d'une réunion entre Alejandro Camano, l'agent de Lautaro Martinez, et Piero Ausilio, le directeur sportif de l'Inter, les échanges n'auraient pas permis d'aboutir à un accord. Et pour cause, le joueur réclamerait un salaire avoisinant les 12M€ par an, tandis que le club ne dépassera les 8M€, avec des bonus permettant d'atteindre 10M€. L'Inter n'a ni les moyens, ni la volonté d'offrir un tel salaire à son attaquant, compte tenu du risque de bouleverser l'équilibre du vestiaire.

Le PSG à l'affût ?

Une situation qui ne serait pas passée inaperçue du côté du PSG qui aurait pris des renseignement au sujet d'un éventuel transfert de Lautaro Martinez. Le club de la capitale a les moyens de lui offrir un salaire hors d'atteinte pour les finances de l'Inter Milan, et a bien conscience que la situation est idéale si l'attaquant ne prolonge pas son bail qui s'achève en 2026. Sans prolongation, le club lombard devra vendre son joueur cet été. Ce sera la dernière opportunité de récupérer un joli chèque.