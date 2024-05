Mercato - PSG : Al-Khelaïfi lâche un indice sur son avenir

Axel Cornic

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain il y a plus de dix ans, Nasser Al-Khelaïfi n’a cessé de prendre de l’importance au niveau national puis au niveau européen. Et il a d’ailleurs pris des fonctions assez importantes en succédant à Andrea Agnelli à la présidence de l’ECA, l’Association européenne des clubs... avant de viser plus haut ?

Méconnu par le grand public lors de sa nomination, Nasser Al-Khelaïfi est devenu le visage du PSG, même si sa gestion a souvent été critiquée. Mais son influence va désormais bien au-delà du club de la capitale, puisque l’homme de 50 ans semble être devenu l’une des figures les plus importantes du football européen.

Al-Khelaïfi a gravit les échelons

Il siège en effet au conseil d’administration de l’UEFA, mais le plus grand pas a été fait en devenant président de l’ECA, en avril 2021. A l’époque, le président du PSG avait profité de la crise déclenchée par l’annonce de la Super Ligue et sur la démission d’Andrea Agnelli, son prédécesseur à la tête de l’Association européenne des clubs ainsi que président de la Juventus et parmi les promoteurs du projet.

Un possible avenir comme président de la FIFA ?