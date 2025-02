Mercato : «Un grand joueur» signe à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, l'OM a réussi à encore une fois se renforcer durant le mercato. Dans cette optique, le club phocéen a notamment obtenu le prêt d'Ismaël Bennacer avec une option d'achat. Le milieu de terrain algérien a d'ailleurs déjà impressionné pour son premier match à Angers. Bilal Nadir valide d'ailleurs cette signature.

Le mercato d'hiver aura une nouvelle fois permis à l'OM de se renforcer en recrutant Luiz Felipe, Amar Dedic, Amine Gouiri et Ismaël Bennacer. Le milieu de terrain prêté de l'AC Milan a d'ailleurs impressionné pour son premier match avec l'OM à Angers la semaine dernière. Mais cela ne surprend pas Bilal Nadir, qui encense son nouveau coéquipier.

Nadir s'enflamme pour Bennacer

« Ismaël est arrivé, c’est un grand joueur, top joueur, mais pas que. Il y a aussi Valentin Rongier, Pierre-Emile Højbjerg, Adrien Rabiot. Il y avait encore auparavant, Ismaël Koné. Forcément, moi, en tant que jeune joueur, ça me fait plaisir de côtoyer ces joueurs-là à l’entraînement. Ça ne peut que me faire progresser et me dire qu’à mon jeune âge, j’ai la chance déjà de travailler et d’évoluer à côté de ces joueurs-là. Certes, la concurrence est là, mais ça me motive encore plus de me dire que si j’arrive à avoir encore plus de temps de jeu avec ces joueurs-là, c’est que je progresse », se réjouit-il auprès de Foot Mercato, avant d'en rajouter une couche.

«Ismaël est arrivé, c’est un grand joueur»

« Isma, c’est un grand joueur, un grand professionnel, une très bonne personne. Il n’a pas eu de temps d’adaptation. Il s’est directement acclimaté au groupe et à l’effectif. On voit qu’il est arrivé dans la semaine et qu’il a commencé directement le match à Angers et ça ne l’a pas empêché de faire un grand match. Je pense que c’est prometteur pour la suite », ajoute Bilal Nadir.