Mercato : Un crack répond à l’OM pour son transfert

Hugo Chirossel

Alors que l'avenir de Jonathan Clauss interroge, l’OM aurait commencé ses recherches au poste de latéral droit. En ce sens, Marseille s’intéresserait au jeune Agustín Giay, qui évolue à San Lorenzo et qui serait dans le viseur de plusieurs clubs européens. Un intérêt dont l’Argentin âgé de 20 ans a conscience, lui qui se dit prêt à débarquer en Europe.

Poussé vers la sortie cet hiver, Jonathan Clauss pourrait vivre ses derniers mois en tant que joueur de l’OM. Arrivé lors de l’été 2022 en provenance du RC Lens, l’international français est sous contrat jusqu’en juin 2025. S’il ne prolonge pas d’ici-là, tout porte à croire que Marseille cherchera à s’en séparer cet été. Et l’OM aurait déjà une petite idée pour le remplacer.

OM : C’est l’hécatombe, mission impossible pour Gasset ? https://t.co/39blT7YiFk pic.twitter.com/mBctLCyXiL — le10sport (@le10sport) March 27, 2024

Grosse concurrence pour Giay

En effet, comme indiqué par Marca , l’OM ferait partie des clubs intéressés par Agustín Giay. Ce dernier est sous contrat jusqu’en juin 2026 avec San Lorenzo, qui aurait fixé son prix à 8M€. La concurrence s’annonce rude pour Marseille, puisque le latéral droit âgé de 20 ans serait également dans le viseur de l’Atlético de Madrid, Grenade, la Lazio, l’AC Milan, le Genoa, l’Atalanta, Bologne, le RC Lens et même l’Arabie Saoudite.

« Pourquoi ne pas faire le grand saut »

Interrogé par Marca , Agustín Giay s’est d’ailleurs exprimé à propos de son avenir. Âgé de seulement 20 ans, il se concentre sur sa saison à San Lorenzo, mais ne ferme pas la porte à faire le grand saut vers l’Europe : « Je sais qu'il y a d'importantes équipes européennes derrière moi, mais jusqu'au 30 juin, je ne pense qu'à San Lorenzo. Après, pourquoi ne pas faire le grand saut. »

« Cela me semblerait surpayé »