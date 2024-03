Mercato : Le PSG cible un joueur de Deschamps, une offre va partir

Jean de Teyssière

Avec le départ à prévoir de Kylian Mbappé, le PSG va avoir une enveloppe d'environ 200M€ pour le mercato. L'été parisien promet d'être animé, surtout concernant le joueur qui aura la lourde tâche de remplacer le champion du monde 2018. Un autre chantier en défense va occuper les dirigeants parisiens et l'une des pistes menant à Théo Hernandez pourrait bien se refermer, puisqu'une prolongation de contrat n'est pas à exclure.

L'excellente saison de Théo Hernandez ne passe pas inaperçue. L'arrière gauche du Milan AC, sous contrat jusqu'en 2026, est ciblé par le Bayern Munich, en cas de départ d'Alphonso Davies pour le Real Madrid. Mais d'autres clubs sont également intéressés par le profil du champion d'Italie en 2022, même si un club semble avoir une longueur d'avance et pourrait doucher de nombreux espoirs.

Le PSG veut Théo Hernandez

Depuis plusieurs semaines, des rumeurs font état d'une volonté de la part du PSG de faire venir Théo Hernandez au club cet été. Après avoir réussi à recruter son frère, Lucas, lors du dernier mercato estival, cette paire de défenseurs pourraient faire des merveilles dans le club de la capitale. Mais le PSG pourrait se heurter à un problème de taille.

Deschamps annonce du lourd pour un joueur du PSG https://t.co/cVJwR8mAfT pic.twitter.com/Pb3AGTERW6 — le10sport (@le10sport) March 27, 2024

Hernandez va recevoir une offre de prolongation