Transferts - PSG : La succession de Mbappé relancée par Giroud ?

Alexis Brunet

Il est fort probable qu'Olivier Giroud quitte l'AC Milan à la fin de la saison. Le Français pourrait rejoindre Hugo Lloris au Los Angeles FC. Le club italien pourrait donc recruter un attaquant lors du prochain mercato estival, et le nom de Viktor Gyökeres fait partie des favoris. Le Suédois est également dans le viseur du PSG, pour l'après Mbappé.

Petit à petit, le PSG semble revoir toute sa stratégie au niveau du recrutement. Fini les grandes stars internationales, puisqu'après Lionel Messi et Neymar, c'est Kylian Mbappé qui s'apprête à quitter le club de la capitale. Il ne va pas prolonger son contrat à Paris, et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Real Madrid serait le prétendant le plus sérieux pour l'accueillir.

Le PSG a commencé à chercher un remplaçant à Mbappé

Les dirigeants parisiens savent donc qu'ils vont devoir trouver un remplaçant à Kylian Mbappé. Luis Campos a déjà avancé ses pions, et le Portugais a listé plusieurs noms. On retrouve par exemple Victor Osimhen, Rafael Leão, Marcus Rashford, Benjamin Šeško, ou bien Viktor Gyökeres.

PSG : Il annonce la fin d’un énorme calvaire ? https://t.co/kBcnywZXOm pic.twitter.com/zcUntdr1Kf — le10sport (@le10sport) March 27, 2024

L'AC Milan pense à Gyökeres pour remplacer Giroud

Pour ce qui est de Viktor Gyökeres, le PSG ne serait pas le seul club intéressé. En effet, l'AC Milan aurait aussi des vues sur le buteur du Sporting Lisbonne. Les dirigeants milanais estiment que le Suédois serait le parfait remplaçant pour Olivier Giroud, qui devrait s'engager avec le Los Angeles FC. Affaire à suivre...