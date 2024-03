Mbappé : Le PSG condamné à une folie à 100M€ ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé étant sur le départ, le PSG scruterait le marché des transferts à la recherche de son remplaçant. Luis Campos penserait ainsi à Viktor Gyökeres, qui fait sensation avec le Sporting cette saison. Le buteur suédois serait toutefois dans le viseur d'autres équipes. Le club portugais, de son côté, ne devrait pas simplifier le dossier non plus.

Cet été, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG. Son contrat expire en juin prochain et il refuserait de le prolonger. Les dirigeants parisiens scruteraient donc le mercato à la recherche d’un remplaçant. Et dans cette optique, Luis Campos envisagerait d’aller chercher Viktor Gyökeres. Sensationnel avec le Sporting depuis le début de saison (36 buts et 14 passes décisives en 39 matchs), le buteur suédois serait dans le viseur du PSG, mais pas seulement.

Arsenal est à l’affût pour Gyökeres

« De sûr, Viktor Gyökeres est sur la liste d’Arsenal. Ils n’ont pas encore décidé s’il allait être leur priorité pour cet été et devraient discuter en interne avant de prendre une décision. Mais on m’a dit que les scouts d’Arsenal ont supervisé Gyökeres à plusieurs reprises » a d’abord expliqué Fabrizio Romano dans sa chronique pour Caught Offside .

Le Sporting va camper sur ses positions ?