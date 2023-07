Mercato : Un crack de Ligue 1 prêt à régaler le PSG

Baptiste Berkowicz

Le PSG s'active pour se renforcer. En quête d'un attaquant de classe mondiale cet été, les dirigeants parisiens multiplient les pistes. Dusan Vlahovic se rapproche de plus en plus du club de la capitale. Jonathan David, en pleine bourre à Lille, est courtisé par la Juventus. Un transfert qui pourrait permettre au PSG de foncer sur Vlahovic.

Après le départ de Lionel Messi, le PSG s'agite pour repenser son secteur offensif. La volonté des dirigeants parisiens de recruter un numéro 9 est bien réelle afin d'accompagner Kylian Mbappé et Neymar en cas de statut quo dans l'effectif du club de la capitale.

Neymar lâche une bombe, est-ce une bonne nouvelle pour le PSG ? https://t.co/ZzdZhDLa7N pic.twitter.com/yHsheikEJ1 — le10sport (@le10sport) July 21, 2023

Jonathan David espéré à la Juventus

Jonathan David pourrait ne plus être lillois la saison prochaine et rejoindre la Juventus. En conférence de presse, Timothy Weah, recruté cet été par le club italien et qui a côtoyé Jonathan David à Lille, a révélé qu'il avait donné des conseils à l'attaquant belge à propos d'un transfert à la Juventus.

Un départ de Vlahovic acté ?

Arrivé lors du mercato hivernal 2022, Dusan Vlahovic pourrait bien faire ses valises cet été. La potentielle arrivée de Jonathan David ne devrait pas arranger la situation de l'attaquant serbe. Face aux complications dans les dossiers Harry Kane et Victor Osimhen, le PSG suit de près la situation du joueur de 23 ans.