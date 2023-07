Neymar : Le PSG a menti, la vérité éclate sur la révolution !

Thomas Bourseau

Le président du PSG, en la personne de Nasser Al-Khelaïfi, a fait part d’un changement de direction dans le projet sportif et la limitation de stars. Néanmoins, les dossiers Lionel Messi et Kylian Mbappé auraient rebattu les cartes pour Neymar.

Comme ce fut le cas en juin 2022 pour Le Parisien , Nasser Al-Khelaïfi a une nouvelle fois fait part du lancement d’une nouvelle ère au PSG avec la nomination de Luis Enrique au poste d’entraîneur le 5 juillet dernier. L’ère en question est porteuse d’un nouveau projet sportif mis en place au Paris Saint-Germain dans lequel Neymar aurait initialement pas eu sa place selon L’Équipe . Néanmoins, la donne a changé.

Messi et Mbappé changent la donne

Dans ses colonnes du jour, L’Équipe annonce que le comité de direction du PSG ne se serait finalement pas vraiment empressé à pousser Neymar vers la sortie contrairement à la tendance dessinée dans les médias. Et pour cause, un énorme changement a été opéré dans l’effectif du Paris Saint-Germain : la MSN n’est plus avec le départ libre de tout contrat de Lionel Messi. D’ailleurs, le quotidien sportif affirme que l’éventuel départ de Kylian Mbappé redistribuerait les cartes pour Neymar.

Le PSG ne peut plus se permettre de perdre Neymar