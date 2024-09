Mercato : Un buteur ouvre la porte au PSG ?

Thomas Bourseau

Entre le LOSC et Jonathan David, l’histoire ne s’est finalement pas terminée au bout de quatre ans et ira au terme de l’engagement initialement convenu entre les parties à l’été 2020. Cependant, pour ce qui est de la suite, tout le monde aura sa chance même le PSG…

Jonathan David (24 ans) a déjà de la suite dans les idées. Ayant entamé son ultime année de contrat au LOSC, l’international canadien se projette déjà sur le prochain mercato estival, qui pourrait sonner le glas de son aventure dans le nord de la France. Son président Olivier Létang dévoilait d’ailleurs dès juin dernier que David était disponible sur le marché des transferts pour la dernière intersaison.

«J'ai parlé à quelques équipes. J'ai parlé avec des entraîneurs»

Une chance en or que le PSG n’a pas saisi. Que ce soit dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé ou bien du remplacement de Gonçalo Ramos, grandement blessé à la cheville en août dernier. Et ce, quand bien même le profil de David aurait été étudié en coulisses du côté du Paris Saint-Germain comme notamment révélé par ParisTeam. Pour The Athletic, Jonathan David s’est livré sur son mercato agité. « Ce n'est tout simplement pas arrivé. Il y a eu quelques offres et nous n'avons pas réussi à conclure l'affaire, c'est tout. J'ai parlé à quelques équipes. J'ai parlé avec des entraîneurs. Mais en fin de compte, on a pris la décision de rester ».

«Nous verrons ce qui se passera l'année prochaine»

Pour autant, le rendez-vous est déjà pris pour l’été prochain, moment où l’attaquant du LOSC devrait disposer du statut d’agent libre sauf énorme revirement de situation. « Qu'est-ce que j'attends ? Je pense que c'est plus facile à dire maintenant. Je suis dans la dernière année de mon contrat. Un jour ou l'autre, mon contrat arrivera à son terme. Nous verrons alors. Nous verrons ce qui se passera l'année prochaine ».

«Je suis ouvert à tout et chaque championnat a ses défis»

Pour ce qui est de sa destination après cinq saisons passées au LOSC à l’été 2025. Tout est possible. L’Angleterre ? Le PSG ? Toutes les options seront étudiées. « Je suis ouvert à tout. Je pense que la Premier League est considérée comme l'un des meilleurs championnats du monde. Pour moi, ce n'est pas la Premier League ou rien. Je suis ouvert à tout et chaque championnat a ses défis ».