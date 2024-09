Mercato - PSG : La succession de Kylian Mbappé réglée en 2025 ?

Axel Cornic

Lié à beaucoup de dossier au cours de ce mercato, le Paris Saint-Germain s’est montré assez calme. Il y a pourtant un feuilleton qui a animé le début de l’été, avec Khvicha Kvaratskhelia. L’ailier de 23 ans aurait séduit Luis Enrique, mais après des nombreuses tentatives les Parisiens ont finalement lâché l’affaire.

Tout le monde s’attendait à ce que le PSG frappe très fort cet été sur le mercato, afin de remplacer Kylian Mbappé. Or, ils sont seulement quatre à être arrivés et Désiré Doué est le seul renfort offensif dans le lot. De quoi surprendre, même si à Paris on aurait une idée en tête...

Le regret Kvaratskhelia

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, le PSG n’aurait pas totalement oublié Khvicha Kvaratskhelia, international géorgien du Napoli. Plusieurs médias en Italie assurent que le club parisien aurait souhaité boucler une énorme opération à 200M€ avec l’international géorgien ainsi que son coéquipier Victor Osimhen, mais aucun des deux n’est finalement arrivé.

Deuxième chance pour le PSG ?

Ce départ manqué a longtemps semblé hanter Kvaratskhelia au cours de l’été, avec d’ailleurs une certaine tension qui se serait installée entre lui et la direction, surtout le président Aurelio De Laurentiis. Le temps aurait arrondi les angles à en croire La Gazzetta, mais si le PSG repasse, ça ne fait aucun doute que l’ailier de 23 ans ne laissera pas l’occasion s’échapper une seconde fois.