Mercato : Un bras de fer entre le PSG et le Barça pour 2023 ?

Publié le 19 juin 2022 à 22h10 par Thomas Bourseau mis à jour le 19 juin 2022 à 22h17

Dans le viseur du PSG et du FC Barcelone, Mohamed Salah devrait rester à Liverpool la saison prochaine, mais pas pour plus longtemps puisque les Reds ne devraient pas parvenir à prolonger son contrat. Libre en juin 2023, Salah devrait bénéficier de l’embarras du choix pour son prochain club, dans un an.

Comme The Transfer Window Podcast l’avait révélé au printemps 2021, une information confirmée par Le Parisien et Téléfoot par la suite, Mohamed Salah intéressait les propriétaires qataris du PSG dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé. Finalement, Mbappé a prolongé son contrat jusqu’en juin 2025 au PSG. De quoi fermer la porte à une éventuelle venue de l’ailier de Liverpool ? Pas forcément puisque le nom de Salah continue d’être occasionnellement lié au PSG, à l’instar du FC Barcelone ! Déterminé à offrir un attaquant de classe mondiale à Xavi Hernandez, le président Joan Laporta aurait notamment coché le nom de Mohamed Salah pour cet été avant que Robert Lewandowski ne devienne la priorité absolue du FC Barcelone.

L’anecdote de Rodrygo sur les moqueries des joueurs du Real Madrid envers Mohamed Salah 😬 pic.twitter.com/qZ39Vm6dyl — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) June 18, 2022

Salah devrait quitter Liverpool en tant qu’agent libre !