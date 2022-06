Football

Benzema, Salah… Ces joueurs qui ont tout changé pour atteindre les sommets

Publié le 13 juin 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

Ils sont tous les deux les stars offensives de leurs effectifs respectifs, à savoir le Real Madrid et Liverpool. Avec ses Merengue, Karim Benzema a réalisé le doublé Liga et Ligue des champions cette saison lorsque Mohamed Salah a aidé Liverpool à remporter à la fois la FA Cup et la Carabao Cup, à savoir les deux coupes nationales anglaises. Au top de leur forme et de leurs carrières, Karim Benzema et Mohamed Salah ont livré leurs secrets : la récupération et l’alimentation.

Benzema ou le changement d’alimentation et de préparation physique pour éviter les blessures

En lice pour le potentiel premier Ballon d'or de sa carrière, Thierry Henry ayant fait savoir au terme de l'épopée madrilène en Ligue des champions que le numéro 9 du Real Madrid devait remporter cette distinction suprême, Karim Benzema affiche un niveau stratosphérique depuis bientôt deux ans. Mais quel est son secret ? « Ma routine de travail et routine alimentaire ? Ma routine de travail, c’est entraînement tous les jours. Je viens toujours en avance pour travailler en salle avant le début de la séance. Après l’entraînement, je passe du temps sur le terrain pour répéter les gammes, il n’y a pas de geste facile, il faut toujours bosser. Concernant mon alimentaire, elle est normale, je mange équilibré, je ne fais pas d’excès » . Pourtant Arsène Wenger a dernièrement fait savoir sur le plateau de beIN SPORTS que Karim Benzema avait perdu ses 2,3 kilos en trop ces dernières années et que cela lui avait permis de grandement transformer son apport sur le terrain. Pour Onze Mondial, Benzema a poursuivi ses observations sur cette renaissance. « À un moment donné de ma carrière, j’ai connu des blessures musculaires à répétition. Il faut connaître son corps et surtout l’écouter pour ne plus avoir de pépins et être à 100% sur le terrain ». Par la suite, Karim Benzema a répondu à ceux qui qualifient l’attaquant du Real Madrid et de l’Équipe de France de véritable machine. « Comment cette machine s’est construite ? Grâce à mon caractère, à mon mental, mon envie de réussir et de bosser. En fait, c’est surtout mon travail qui a fait la différence. Je n’ai jamais rien lâché, j’ai toujours cru que je pouvais aller encore plus haut avec mes capacités. Et je crois encore que je peux aller plus haut ».

