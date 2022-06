Foot - Liverpool

Ballon d’Or : A la lutte avec Benzema, Mohamed Salah annonce la couleur

Publié le 11 juin 2022 à 20h30 par Thibault Morlain

Aujourd’hui, grâce à sa saison colossale avec le Real Madrid et notamment sa victoire en Ligue des Champions, Karim Benzema apparait comme le grand favori pour le prochain Ballon d’Or. Mais derrière, Sadio Mané et Mohamed Salah prétendent également à cette récompense. L’Egyptien de Liverpool a d’ailleurs évoqué cette course au Ballon d’Or.

Sur la pelouse du Stade de France pour la finale de Ligue des Champions, c’est le Ballon d’Or qui s’est certainement joué. En effet, d’un côté il y avait Karim Benzema et de l’autre Sadio Mané et Mohamed Salah. Finalement, avec le sacre du Real Madrid, celui de KB9 semble de plus en plus évident. Le Français pourrait donc recevoir le Ballon d’Or d’ici quelques mois, mais rien n’est encore acté et du côté de Liverpool, Mohamed Salah n’abdique pas. Déçu de sa 7ème place en 2021, l’Egyptien entend bien remporter cette distinction suprême. Et si ce n’est pas cette année, Salah prend déjà rendez-vous pour les prochaines éditions.

SAVE THE DATE AND SEE YOU IN OCTOBER! 🌕📅📍 @theatrechatelet - Paris#ballondor pic.twitter.com/k3LtGP5caL — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) May 24, 2022

« Cette défaite contre le Real Madrid constitue certainement un handicap. Mais… »