Mercato : Transfert à 60M€, ils ont voulu duper le PSG !

Au cours du deadline day du mercato estival, le transfert de Manuel Ugarte pour Manchester United contre un chèque de 60M€ destiné au PSG a été annoncé. Cependant, le journaliste Julien Laurens a assuré que les Red Devils ont adopté une mauvaise gestion dans ce dossier. Explications.

Un an seulement après son arrivée au PSG un an plus tard, Manuel Ugarte (23 ans) a fait ses valises. Insatisfait de son rendement à Paris selon le journaliste Duncan Castles, son ex-entraîneur Luis Enrique l’avait écarté du groupe cet été. Son transfert à Manchester United s’est bouclé dans les ultimes heures du mercato vendredi dernier.

«Si vous le voulez, c’est ça qu’il faudra poser la table, sinon vous ne l’aurez pas»

Manchester United s’est attaché les services du milieu de terrain uruguayen pour 50M€ + 10M€, mais a beaucoup traîné, voire trop. « Le problème d’Ugarte en fait, c’est que depuis le mois de juillet United le veut. Ils l’avaient identifié comme le joueur à recruter. Depuis le début ils savent très bien que le PSG demandera sur 50M€ + 10M€ de bonus. C’était ce que voulait le PSG et ils l’ont dit dès le premier jour. « Si vous le voulez, c’est ça qu’il faudra poser la table, sinon vous ne l’aurez pas ». a confié Julien Laurens.

«A un moment, on se moque du monde, ce n’est pas possible»

Le journaliste d’ESPN a conclu avec le témoignage suivant sur les ondes de RMC. « Première offre de United, 35M€. A un moment, on se moque du monde, ce n’est pas possible. Ils ont attendus pour au final proposer les 50M€ + 10 et ils l’ont eu le 30 août alors qu’ils auraient pu l’avoir le 15 juillet pour la même somme et il aurait fait la préparation estivale ».