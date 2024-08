Mercato : Transfert à 4M€, l’OM boucle un gros coup !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si ces derniers jours, l’OM a bouclé l’arrivée de Jeffrey de Lange contre 2M€, un gardien numéro un devrait rejoindre Marseille sous peu. Le club phocéen a jeté son dévolu sur Geronimo Rulli, qui a connu la Ligue 1 avec Montpellier en 2019-2020. Un journaliste montpelliérain garde d’ailleurs un très bon souvenir du passage de l’Argentin dans l’Hérault.

L’OM n’en a pas fini avec son mercato. Après Jeffrey de Lange, un nouveau gardien de but devrait débarquer dans la cité phocéenne en la personne de Geronimo Rulli. L’Argentin va être transféré à Marseille en provenance de l’Ajax Amsterdam contre un montant oscillant entre 3M€ et 4M€, et va occuper le rôle de numéro un, alors que Pau Lopez devrait rejoindre Côme.

« Il a laissé un excellent souvenir sur le plan sportif »

Mais Geronimo Rulli n’arrive pas en terres inconnues, lui qui a connu la Ligue 1 lors de la saison 2019-2020 avec Montpellier. Un journaliste montpelliérain qui a souhaité rester anonyme a confié au Phocéen garder de très bons souvenirs du portier désormais âgé de 32 ans. « Il a laissé un excellent souvenir sur le plan sportif. Lorsqu'il arrive à Montpellier, il succède à Benjamin Lecomte et débarque comme un parfait inconnu, étant alors numéro 2, voire numéro 3, à la Real Sociedad, ce qui permet à Montpellier d'obtenir un prêt », a lâché ce dernier.

« Lors de son départ, Montpellier aurait aimé le conserver »

« Au début, tout le monde est sceptique, mais Rulli s'impose rapidement et est élu meilleur joueur de la saison 2019-2020 par les supporters. Lors de son départ, Montpellier aurait aimé le conserver, mais la Real Sociedad s'y est opposée », poursuit-il. « Les supporters, bien que cela soit une anecdote de réseaux sociaux mais ça reste sympa, ont lancé un hashtag "Free Rulli". L'ampleur du mouvement a été telle que Mundo Deportivo a publié un article à ce sujet, car le community manager de la Real Sociedad était harcelé. Tout cela pour que Rulli puisse rester à Montpellier, ce qu'il avait envisagé avant de finalement partir vers un plus grand club. Même s'il est resté seulement une année à Montpellier, il a marqué les esprits ».