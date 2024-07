Mercato : Transfert à 45M€, le PSG tente un coup de maître

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com ce lundi, Manchester United pousse fort dans le dossier Manuel Ugarte, qui pourrait quitter le PSG en cas de belle offre cet été. Et si les Red Devils ont proposé 45M€ pour l’Uruguayen, les dirigeants parisiens temporisent, avec une idée bien précise en tête. Explications.

Le mercato estival du PSG pourrait être marqué par certaines arrivées, mais également par des départs importants. Depuis plusieurs semaines déjà, l’avenir de Manuel Ugarte est fortement discuté à Paris. Et pour cause, le milieu défensif de 23 ans, recruté l’été dernier contre 60M€, génère de la convoitise. L’Uruguayen plaît fortement à Manchester United notamment.

Le PSG va refuser un transfert à 45M€ ? https://t.co/dkfKiNn0XE pic.twitter.com/9Icq5fE9iu — le10sport (@le10sport) July 10, 2024

Manchester United a proposé 45M€ pour Manuel Ugarte

Ce lundi, le10sport.com vous a révélé en exclusivité que le club mancunien avançait rapidement dans ce dossier Manuel Ugarte. Ainsi, nous vous révélions l’existence d’une proposition à hauteur de 45M€ pour le numéro 4 du PSG, alors que l’avenir du joueur est entre les mains de Luis Enrique. Mais à en croire les dernières indiscrétions de Fabrizio Romano, le PSG temporise pour le moment, et attend que d’autres clubs se positionnent sur Ugarte, sans doute afin de faire grimper la valeur de l’opération.

« Le PSG insiste pour que d'autres clubs manifestent »

« Au milieu de terrain, des négociations sont en cours pour Manuel Ugarte. Manchester United est très intéressé par l'international Uruguayen, qui l'est également. Cela dépend des clubs, car Manchester United et le PSG sont en contact, mais ne sont pas encore près de conclure l'accord. Des négociations sont nécessaires et cela pourrait prendre quelques jours car le PSG insiste pour que d'autres clubs manifestent également un intérêt concret pour Ugarte », a ainsi lâché le journaliste italien auprès de CaughtOffside.