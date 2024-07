Mercato - PSG : Kolo Muani prend une décision radicale pour son transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 90M€ il y a un an, Randal Kolo Muani a réalisé une première saison globalement décevante au PSG. Cela ne l'empêche pas d'être convoité sur le mercato, notamment du côté de l'Atlético de Madrid. Mais l'attaquant de l'équipe de France refuse catégoriquement d'envisager un transfert, et espère toujours s'imposer à Paris.

L'été dernier en toute fin de mercato, le PSG n'hésitait pas à lâcher 90M€ pour recruter Randal Kolo Muani en provenance de l'Eintracht Francfort. Un an plus tard, cela ressemble à un gros flop. Malgré tout, cela ne l'a pas empêché d'être convoqué par Didier Deschamps pour l'Euro lors duquel il n'a guère brillé malgré un but en demi-finale contre l'Espagne. Et visiblement, cela suffit pour voir des clubs se pencher sur sa situation.

Kolo Muani visé pour la succession de Morata ?

En effet, selon les informations de Gianluca Di Marzio, l'Atlético de Madrid vise Randal Kolo Muani pour remplacer Alvaro Morata qui va s'engager avec l'AC Milan où Zlatan Ibrahimovic fait le forcing pour recruter l'attaquant espagnol. Le joueur du PSG est la grande priorité des Colchoneros qui font d'Artem Dovbyk leur plan B.

Kolo Muani ne veut pas quitter le PSG

Un plan B qui devrait rapidement devenir un plan A. Et pour cause, selon les informations de Sports Zone, Randal Kolo Muani n'a aucune intention de quitter le PSG seulement un an après sa signature. L'ancien Nantais souhaite s'imposer à Paris la saison prochaine et ne devrait donc pas quitter le PSG cet été.