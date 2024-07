Mercato : Surprise, le PSG a détruit ses plans !

Axel Cornic

Le départ de Kylian Mbappé a laissé un trou béant dans l’attaque du Paris Saint-Germain, que Luis Enrique aurait bien aimé combler avec l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia. Mais le Napoli n’a aucune intention de le vendre à l’inverse de son coéquipier Victor Osimhen qui est poussé vers la sortie... et qui selon nos informations n’est pas du tout dans le viseur des Parisiens pour le moment !

Qui sera la nouvelle star de l’attaque parisienne ? Cette question tout le monde se la pose depuis la sortie des premières indiscrétions sur le départ de Kylian Mbappé, mais pour le moment le PSG ne semble avancer sur aucune piste. La presse italienne assure que Victor Osimhen est la grande priorité, mais sur le10sport.com nous vous avons appris qu’il n’existe actuellement aucune discussion avec le Napoli.

Lamine Yamal - Transferts : La décision à 200M€ du PSG ! https://t.co/NYnjqdQOD8 pic.twitter.com/fnY0oyxyZA — le10sport (@le10sport) July 23, 2024

Pas d’Osimhen pour le PSG

A Paris, on préfère pour le moment miser sur Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, recruté l’été dernier pour respectivement 80 et 90M€. De plus, au sein du PSG on n’aurait aucune intention de lever la clause de départ de Victor Osimhen, actuellement fixée à 130M€. Une décision forte qui a des grosses répercussions sur le mercato.

Conte voulait Lukaku

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, cette situation agacerait au plus haut point Antonio Conte, le nouveau coach du Napoli. Lors de son arrivée, on lui aurait en effet promis le départ d’Osimhen, ce qui l’a poussé vraisemblablement à nouer contact avec son ancien joueur Romelu Lukaku, qu’il souhaite avoir sous ses ordres. Or, sans le départ du Nigérian, impossible de voir le Belge débarquer dans le sud de l’Italie.