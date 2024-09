Mercato : Snobé par l’OM, il change ses plans !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de saison dernière, l’annonce d’Habib Beye était très attendue. Promu en Ligue 2 avec le Red Star, l’ancien international sénégalais avait affiché sa volonté de retrouver un club dans l’élite. Il avait même ouvert la porte à l’OM ! Finalement, il reprend la saison dans la peau de consultant de Canal+ et sort du silence concernant sa situation.

Champion de National et donc promu en Ligue 2 avec le Red Star, Habib Beye avait finalement quitté ses fonctions, espérant prendre un club de Ligue 1. Il avait même ouvert la porte à l'OM, son ancien club.

Beye avait ouvert la porte à l'OM

« Heureusement que si demain l'OM se manifeste, j'irais. C'est le club qui m'a le plus donné d'émotions, depuis mon enfance. J'en ai été le capitaine. Si l'OM m'appelle, mais j'y vais en courant ! Je n'ai aucun problème à le dire », promettait-t-il en mai dernier après avoir annoncé son départ du Red Star. Et pourtant, il est finalement sans club et reprend sa fonction de consultant pour Canal+.

«Je n’ai qu’une seule casquette, pour l’instant»

D’ailleurs, à l’occasion de la conférence de presse de rentrée de l’équipe de Canal+, Habib Beye a fait le point sur sa situation. « Je n’ai qu’une seule casquette, pour l’instant. De toute façon, ça arrivera. Parce que mon métier, c’est aussi entraîneur et que je veux entraîner. J’ai entraîné, je suis parti… Il n’y a aucune déception par rapport à cet été, pas du tout. Parce qu’il faut trouver le bon projet. Et ce projet, on le trouvera en temps et en heure… », a-t-il expliqué dans des propos rapportés par Le Parisien.