Mercato : Révolution au RC Lens, le vestiaire valide

Franck Haise ayant décidé de partir pour prendre les rênes de l’OGC Nice, le RC Lens a changé d’entraîneur et s’est attaché les services de Will Still, libre après son départ du Stade de Reims. Une arrivée validée par Brice Samba, déjà conquis par le technicien âgé de 31 ans.

À deux jours du barrage aller de Ligue Europa Conférence face au Panathinaïkos, Brice Samba s’est présenté en conférence de presse ce mardi. L’international français (3 sélections), sous contrat jusqu’en juin 2028, en a profité pour faire une mise au point à propos de son avenir au RC Lens, lui qui avait été annoncé dans le viseur de l’OM cet été. « Je serai à Lens cette saison », a-t-il assuré.

« Je m’entends bien avec lui »

Le gardien âgé de 32 ans évoluera donc sous les ordres de Will Still, successeur de Franck Haise sur le banc des Sang et Or. et qui a signé un contrat de trois ans, jusqu'en juin 2027. « J’apprends à le connaître. Je suis agréablement surpris, par sa simplicité notamment. Je m’entends bien avec lui et c’est certainement dû à son âge, nous sommes assez proches (Will Still a 31 ans). J’aime également sa franchise, il nous a clairement indiqué que ce sont les meilleurs qui joueront », a confié Brice Samba à propos de Will Still, dans des propos relayés par La Voix du Nord.

« C’est un entraîneur avec une mentalité de gagneur qu’il essaie de nous inculquer »

Le capitaine du RC Lens apprécie la mentalité de l’entraîneur âgé de seulement 31 ans et est persuadé qu'il saura tirer le meilleur de son groupe : « C’est un entraîneur avec une mentalité de gagneur qu’il essaie de nous inculquer. Il est intransigeant et il nous pousse tous les jours à l’entraînement. Il saura tirer le meilleur de chacun de nous », a ajouté Brice Samba.