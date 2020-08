Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane ne lâche rien pour la succession de Ramos !

Publié le 14 août 2020 à 21h00 par La rédaction mis à jour le 14 août 2020 à 21h01

Alors que le contrat de Sergio Ramos expire à la fin de la saison prochaine, Zinedine Zidane scruterait toujours le marché des transferts à la recherche du successeur de l’international espagnol. Et pour venir renforcer le Real Madrid, il serait toujours à fond dans le dossier Dayot Upamecano…

Une prolongation qui ne fait pas peur à Zinedine Zidane. Notamment pisté par le Real Madrid ou encore le PSG, Dayot Upamecano a récemment prolongé son aventure du côté du RB Leipzig, allongeant son bail jusqu’en 2023. De quoi refroidir plusieurs prétendants dans ce dossier. Cependant, Zinedine Zidane serait toujours bel et bien à fond dans cette opération…

Une prestation XXL face à l’Atlético bien enregistrée au Real