Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane justifie une décision radicale cet hiver !

Publié le 31 janvier 2020 à 12h00 par A.M.

Alors que le Real Madrid va finalement conserver Brahim Diaz et Mariano, Zinedine Zidane s’est prononcé sur ces deux dossiers.

L’hiver aura été bien calme du côté du Real Madrid. Malgré le recrutement de Reinier Jesus, le club merengue n’a pas connu de mouvements majeurs. Alvaro Odriozola a été prêté au Bayern Munich, mais d’autres départs étaient attendus à l’image de ceux de Brahim Diaz et Mariano Diaz, qui n’ont eu le droit qu’à des miettes cette saison en terme de temps de jeu. Zinedine Zidane s’est prononcé sur cette situation.

«Ils ont un contrat et je compte sur les joueurs qui sont ici»