Mercato - Real Madrid : Raiola aurait pris une grande décision pour Donnarumma !

Publié le 31 janvier 2020 à 10h30 par A.D.

Le Milan AC n’aurait pas les moyens de s’aligner sur les 6M€ que réclamerait le clan Donnarumma pour prolonger. Ainsi, Mino Raiola, l’agent de Gianluigi Donnarumma, aurait décidé de rompre les négociations avec la direction des Rossoneri.

Mino Raiola aurait mis fin aux négociations avec le Milan AC. Alors qu’il fait le plus grand bonheur des Rossoneri , Gianluigi Donnarumma aurait tapé dans l’œil de Zinedine Zidane le coach du Real Madrid. Lors du dernier mercato estival, Keylor Navas a quitté la Maison-Blanche pour rejoindre le PSG. Dans le même temps, Alphonse Areola a rejoint l’écurie merengue en prêt. Alors que le Français devrait quitter le Real Madrid à la fin de saison, Zinedine Zidane voudrait se jeter sur Gianluigi Donnarumma. Et Mino Raiola pourrait lui être d’une grande aide.

Contact rompu entre le Milan AC et le clan Donnarumma ?