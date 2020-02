Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une nouvelle priorité pour Zinedine Zidane ?

Publié le 28 février 2020 à 23h30 par La rédaction

Zinedine Zidane, coach du Real Madrid, aurait trouvé le joueur capable de renforcer la défense à sa disposition.

Depuis son passage de la Sampdoria à l’Inter lors de l’été 2017, Milan Skriniar impressionne toujours plus. Pièce essentielle du dispositif d’Antonio Conte, le défenseur a attiré tour à tour ces dernières années l’intérêt du FC Barcelone, du Paris Saint-Germain ou encore de Manchester United. Du côté de Milan on ne voudrait pas se séparer du Slovaque, qui est considéré comme l’un des joueurs importants du projet du club, mais une offre conséquente pourrait changer les choses.

Zidane veut Skriniar au Real Madrid