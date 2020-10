Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une fin de mercato bouillante pour Sancho ?

Publié le 4 octobre 2020 à 1h30 par A.C.

Jadon Sancho, prodige du Borussia Dortmund, pourrait beaucoup faire parler de lui au cours des prochains jours.

C’est l’un des longs feuilletons de l’été. Expatrié en Bundesliga, Jadon Sancho pourrait revenir en Premier League. C’est en tout cas ce que souhaite faire Manchester United, totalement sous le charme de l’ancienne pépite de Manchester City, également liée au Real Madrid. La presse britannique et allemande ont évoqué plusieurs offres mancuniennes, mais aucune ne semble avoir réussi à forcer le verrou du Borussia Dortmund.

Dortmund fermer la porte pour Sancho, mais Manchester United...