Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Dortmund tape du poing sur la table pour Sancho !

Publié le 2 octobre 2020 à 22h30 par A.C.

Michael Zorc, directeur sportif du Borussia Dortmund, s’est exprimé au sujet de l’avenir de Jadon Sancho.

Révélation de la saison dernière, Jadon Sancho a beaucoup fait parler de lui cet été. La presse espagnole a en effet annoncé que l’Anglais devait être le gros coup de l’été du Real Madrid. Mais ces derniers mois, c’est plutôt Manchester United qui a semblé prendre ce dossier en main. Les dirigeants mancuniens seraient en effet plus que déterminés à recruter l’ancienne pépite de Manchester City et nouvelle star des Three Lions . Mais du côté du Borussia Dortmund, on s’est toujours montré ferme...

« Ça ne va pas changer en trois jours ! »